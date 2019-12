Em Manaus, homem é assassinado e desovado em área de mata na noite de Natal

Manaus/AM - O corpo de um homem identificado como Antônio Marques Ramos Ferreira, de 23 anos, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira de natal (25), em uma área isolada próximo a antiga caixa d’ água na rua Vivente Martins, no bairro do Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até ao local e avistaram o homem, que possuía perfurações de tiros e marcas de pauladas pelo corpo principalmente na cabeça. Informações coletadas pela equipe militar, dão conta de ocupantes de um carro teriam tirado o homem de dentro e o jogado no meio da rua, já sem vida.

Uma outra equipe policial, encontrou no bairro União da Vitória, mesmo bairro em que a vítima morava, um carro modelo UP, de cor vermelha, que pode ter sido o mesmo usado na morte de Antônio, pois estava trancada e com sangue por fora e no interior do veículo.

O corpo foi removido para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil investiga o caso.