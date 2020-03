'Nossas armas são a Bíblia e oração', dizem moradores do Monte Horebe

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Moradores do Monte Horebe estão realizando uma espécie de culto religioso na entrada da comunidade. Ao som de louvores eles cantam, oram e choram e pedem para não serem retirados da invasão.

Alguns representantes das famílias abordaram a equipe do Portal do Holanda e esclareceram sobre os boatos de que estariam armados no local. Segundo eles, a única arma que estão usando é a oração e a Bíblia.

O grupo descartou a possibilidade de entrar em confronto com a polícia, mas não aceitam perderem suas moradias e serem obrigados a deixarem a invasão.