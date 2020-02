Sob clima de tensão, moradores do Monte Horebe se reúnem com autoridades em Manaus

Manaus/AM - Representantes de órgãos de segurança, da Defensoria Pública do Estado e Ministério Público e de instituições ambientais se reuniram com moradores da Comunidade Monte Horebe na manhã desse sábado (29), para tratar da desocupação e reintegração de posse marcada para acontecer na próxima segunda-feira (2).

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), na ocasião cinco pastores, 150 moradores e os representantes discutiram a situação das famílias que residem na área. O Governo propôs que os moradores entrem para o cadastro social que tem o objetivo de providenciar casas para eles e ofereceu caminhões para realizarem a mudança dos mesmos, mas eles recusaram.

O grupo afirma que a população vai permanecer no local que já tem pelo menos cinco anos de existência. Diante do clima de tensão, as autoridades garantiram que o processo de desocupação vai seguir como planejado, confira um trecho da nota:

“Cinco pastores, autoproclamados líderes da ocupação, e cerca de 150 pessoas participaram da conversa cujo objetivo era organizar a mudança das famílias. O governo estadual colocou à disposição caminhões para os interessados retirarem os pertences. Entretanto, as pessoas presentes à reunião não manifestaram interesse em utilizar os veículos para remoção dos móveis e, por isso, os caminhões não foram deslocados para a área.

O processo de reintegração do Monte Horebe continuará, com a ocupação do local pelas forças de segurança e o aparato social do governo a partir da próxima segunda-feira, data acordada na reunião do GGI, que ocorreu nesta sexta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria de Segurança Pública (...) O Monte Horebe surgiu da reintegração da ocupação irregular Cidade das Luzes, em 2015, que expulsou as famílias do local sem qualquer assistência social. Como destacou o vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, que coordenou a reunião do GGI, o Estado atenderá as famílias em extrema vulnerabilidade social, que hoje vivem sem condições sanitárias mínimas, e que são reféns do avanço do tráfico que se instalou no Monte Horebe."

Os moradores do Monte Horebe devem realizar uma nova manifestação às 14h desse sábado na avenida Torquato Tapajós. Eles afirmam que vão bloquear a avenida no trecho que compreende a entrada do Conjunto Santos Dumont.