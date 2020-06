Vídeo chocante mostra casas sendo arrastadas pelo mar em deslizamento na Noruega

Os mascarados

Um vídeo impressionante divulgado nas redes sociais, mostra um deslizamento de terra que arrastou 8 casas para o mar, na cidade de Alta na Noruega.

Em depoimento ao jornal norueguês Altaposten, um dos moradores da região, Jan Egil Bakkeby disse que estava com a esposa, Grethe Pedersen, fazendo um sanduíche quando ouviu um barulho de rachadura.

“Eu tinha acabado de pegar duas fatias de pão quando ouvi um som de rachadura na casa. A princípio, pensei que havia alguém no sótão, mas depois vi pela janela que estava saindo fumaça do cabo de energia."

O morador contou que saio correndo com sua esposa do local. De acordo com a CNN a área que deslizou tinha cerca de 650 metros de largura e 150 metros de profundidade.

Ninguém ficou ferido. Um cachorro foi arrastado para o mar, mas conseguiu nadar de volta e passa bem.