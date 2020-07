Aos 50, mulher de Galvão Bueno mostra corpaço de biquíni

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Desiree Soares, esposa de Galvão Bueno, matou as saudades da praia, mas somente nas lembranças, publicando um "tbt" no Instagram nesta quinta-feira (30).

Na imagem, ela aparece tomando um espumante Desirée. Para quem não sabe, Galvão é dono de uma vinícola no Rio Grande do Sul e um dos produtos é o espumante brut rosé com o nome da esposa.

Dona de uma agência de modelos, a bela de 50 anos foi elogiada pela boa forma nos comentários. "Galvão tem de se cuidar muito. Parabéns lindona", escreveu uma seguidora. "Que lindeza, que charme vc tem, show de foto, ela já diz tudo", comentou outra. "Vishhh!! Será que galvão da conta de narrar 2 gols nesse estádio aí?", arriscou mais um.