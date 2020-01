Aprenda truque para descascar ovo em segundos

Foi compartilhado recentemente pelo norte-americano Rex Chapman um vídeo que mostra como descascar ovo cozido em segundo. O post viralizou e em poucos dias já teve mais de 3,7 milhões de visualizações.

O vídeo reproduzido pelo IG, mostra que o truque usado é muito simples e, ao que tudo indica, dá certo. Basta colocar o ovo cozido em um copo com água e sacudir por alguns segundos. A casca, como mostram as imagens, se solta facilmente durante o processo. Veja abaixo:

Apparently, I've been cracking open hard boiled eggs wrong my entire life. Genius...

pic.twitter.com/fcCIU5Oa9i — Rex Chapma (@RexChapman) January 5, 2020

Entretanto, como ressaltam alguns comentários, o truque acima só funciona se o ovo estiver, de fato, cozido.

Mais truques para descascar ovo cozido

Ainda citamos outros truques que ajudam a descascar ovo . Você pode, por exemplo, colocar sal na água do cozimento ou deixar os ovos na geladeria antes de colocá-los na panela. Ambos os macetes fazem com que a casca se solte com mais facilidade.