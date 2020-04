Nos EUA, neta e bisneto de Robert F. Kennedy desaparecem durante passeio de canoa

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

O desaparecimento de Maeve Kennedy, 40, e do filho dela Gideon Joseph Kennedy, de apenas 8 anos, chocou moradores dos Estados Unidos nessa sexta-feira (4), a mae e a criança desapareceram enquanto faziam um passeio de canoa nas proximidades de casa, no estado de Maryland.

Maeve e Gideon são neta e bisneto Robert F. Kennedy, irmão do ex-presidente John F. Kennedy. Segundo o marido de Maeve, a correnteza os teria arrastado durante o passeio que faziam na última quinta-feira em Shady Sade.

De acordo com o jornal The Washington Post, buscas estão sendo feitas de helicópteros na área e um barco semelhante ao usado pela mulher foi achado, mas as vítimas seguem desaparecidas.