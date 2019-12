Manaus/AM - Familiares de Davi Matheus Albuquerque Pereira, 15, pedem ajuda para localizarem o adolescente que está desaparecido desde do dia 19 de dezembro.

Segundo a tia do jovem, ele foi visto pela última vez no Terminal 3, após ter saído do Abrigo Sitio Chegai-vos a Deus, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Quem souber informações sobre o jovem, pode ligar para o número 99124-5861 (José Pereira ).