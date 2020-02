Jovem desaparece a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do venezuelano Josmar Alejandro Lopez Rodriguez, 23, desaparecido desde a manhã de 5 de fevereiro deste ano.

De acordo com Lusibel Gonzalez, mãe da vítima, o jovem sofre de transtorno neurológico e faz uso de medicamento controlado. No dia em que desapareceu, Josmar saiu por volta das 11h, da casa onde mora, localizada na rua Waldemir Cordeiro, bairro Alvorada 2, zona centro-oeste de Manaus, informando que iria trabalhar no Terminal Rodoviário, situado na zona centro-sul da cidade.

Ainda de acordo com a mãe do desaparecido, na ocasião, ele estava usando camisa azul, calça preta e tênis azul escuro. Desde a data mencionada, Josmar não foi mais visto por familiares. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do jovem, ligar para o número: (92) 98460-0472.