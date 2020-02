Homem anuncia viagem e desaparece em Manaus

Manaus/AM - Servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) registraram, na manhã desta quinta-feira (20/02), às 10h, Boletim de Ocorrência (BO), sobre o desaparecimento de Bismark Silva de Paula, 28, ocorrido na manhã do último sábado (15/02), por volta das 8h, quando saiu da casa onde mora, localizada no ramal do Pau Rosa, zona rural de Manaus.

De acordo com os registros do BO, a irmã de Bismark, Romilda Madureira, esteve na unidade policial para informar o ocorrido e relatou que. no dia do desaparecimento, o seu irmão saiu de casa informando que iria ao município de Codajás para comprar produtos para revender na capital, porém o homem não chegou ao destino, não retornou para casa e nem deu notícias aos familiares.

Romilda informou, também, que outro irmão deles, que mora naquela cidade(distante 247 quilômetros em linha reta de Manaus), esteve no porto do lugar, onde constatou que não havia barco fazendo o itinerário de Manaus para Codajás na data do fato.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Bismark, entrar em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99138-0371/ 99435-7584 ou 99387-1155.