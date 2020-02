Manaus/AM - Redson Said Teixeira, 23, foi encontrado morto na tarde deste sábado (15), em uma àrea de mata localizada no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

Segundo a família, o jovem estava desaparecido desde o dia 13 deste mês, após deixar uma carta direcionada à própria mãe, dizendo que a amava muito.

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários.