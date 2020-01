Suspeito de matar esteticista em 2019 é preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso nesta quarta-feira (22), na rua 18, na comunidade Alfredo Nascimento, zona norte, em cumprimento ao mandado de prisão temporária, por envolvimento na morte da esteticista Cristiane de Oliveira Miranda, 30. O crime ocorreu no dia 24 de agosto de 2019, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade.

De acordo com a polícia, a vítima saiu de casa para trabalhar e não retornou. Horas depois, o corpo de Cristiane foi encontrado seminu em um beco, no mesmo bairro onde morava. Ela foi estuprada e morta com uma pedra e seus pertences foram roubados durante o crime.

O homem preso será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade e a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) deve continuar as investigações para localizar os outros três suspeitos de envolvimento no caso.