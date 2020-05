Nadja Pessoa estaria desaparecida em meio a crise de depressão e fãs se preocupam

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Nadja Pessoa deixou fãs preocupados após o administrador de suas redes sociais afirmar que ela "desapareceu" em meio a uma forte crise de depressão. Os posts feitos na conta do Instagram da ex-A Fazenda e Power Couple pedem orações para Nadja: "Sou adm da página da Nadja! Vocês sabem que ela está passando por uma forte crise de depressão há alguns meses. Orem por ela.". Nos comentários, o perfil de Nadja escreveu: "Orem pela Nadja, ela sumiu".

Outro post misterioso deixou fãs com a pulga atrás da orelha, em meio a rumores do fim do casamento da loira com o músico D'Black. "A pessoa te leva para outro lugar que você não tem amigos, família e te larga em uma pandemia quando você mais precisa. Normal? Ou mal caráter", perguntou. "Att, adm", finalizou.

Enquanto muitos fãs se diziam "bem preocupados" com a situação, outros duvidavam da situação: "Ai gente, é claro que é a Nadja quem tá postando".