Universitária que sumiu em trilha é encontrada morta

Impeachment e jogo de poder

A estudante de medicina veterinária Júlio Rosenberg Pearson, 21, foi encontrada morta em uma cova rasa depois de sair para fazer uma trilha entre duas praias em São Sebastião, no litoral de São Paulo no último domingo (5).

O corpo dela foi achado na última segunda-feira (6), coberta de folhas em uma cova rasa. Preocupada com o desaparecimento dela, a família acionou a polícia e durante as buscas um morador local e os agente acabaram encontrado a vítima.

Júlia estava com cinto em volta do pescoço e tinha sido estrangulada. Ela também foi amordaçada pelo assassino. Uma mulher que também estava na trilha, chegou a descrever um suspeito que viu na área e um homem foi preso horas depois, mas apresentou um álibi que o descartava na cena do crime.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar elucidar o crime.