Fiéis saíram da igreja após boatos que Flordelis frequentava swing, diz site

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Mais um desdobramento do caso Flordelis foi divulgado este final de semana, e desta vez, a deputada e pastora foi apontada como frequentadora assídua de uma casa de Swing, localizada no bairro da Barra, no Rio de Janeiro. Segundo o site Extra, uma das fiéis da igreja contou que vários frequentadores da igreja acabaram saindo após o boato se espalhar.

De acordo com informação do Extra, o boato começou quando a supervisora de uma fiel a convidou para participar de um culto, ao chegar lá, a mulher percebeu que já havia visto Flordelis, Marido e filhas em uma casa de swing a pouco tempo.

A antiga frequentadora da igreja que prestou depoimento, afirmou que não acreditou na versão de sua supervisora, mas disse que passou a ter certeza da história após algumas perguntas feitas por ela ao pastor Anderson e para Simone, que foi quem confirmou a ida da família à Barra e também a roupa que Flordelis usava, conforme descrito pela supervisora.

A fiel disse ainda, segundo o Extra, que depois desses episódios, passou a ser perseguida e deixou de frequentar a igreja de Flordelis, Outros membros da igreja também se afastaram por não acreditar mais nas palavras da pastora.

Flordelis é suspeita de ter envolvimento na morte do marido, o pastor evangélico Anderson Carmo de Souza, assassinado com mais de 30 tiros quando chegava em casa em 16 de junho de 2019.