Deputada evangélica tinha quarto próprio em casa de swing, diz jornal

Foi divulgado no jornal do SBT que testemunhas da morte do pastor Anderson do Carmo, afirmaram que a pastora e deputada Flordelis tinha um quarto em uma casa de swing no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o jornal, a testemunha contou que a pastora foi vista por ela saindo de um quarto exclusivo na casa o marido Anderson, a filha dela, Simone junto com o marido. Flordelis estria apenas de toalha.

A morte do pastor Anderson do Carmo ocorreu em junho de 2019 na garagem da casa em que ele morava com Flordelis e os filhos na cidade de Niteroi. Dois dos filhos do casal estão presos pelo crime, que ainda não foi solucionado.