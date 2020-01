Modelo anuncia fim do namoro com Jerry Smith e desabafa: 'Ser fiel não é o suficiente'

A digital influencer Emily Garcia, publicou uma sequência de stories no Instagram na noite desta quinta-feira (23), e anunciou o fim do relacionamento com o funkeiro Jerry Smith.

Em tom de desabafo, Emily escreveu “Infelizmente ser honesta, correta e fiel não é o suficiente” iniciou. Em outro storie, a modelo contou que está passando por um momento difícil e revela que está usando medicamentos em tratamento à depressão. Os fãs suspeitam de uma possível traição por parte do funkeiro.

Uma amiga da modelo escreveu em sua última publicação. "Princesa, fica bem tá?? Deus sabe de todas as coisas! E nada passa batido dEle!!”. Jerry Smith ainda não se pronunciou sobre o assunto.