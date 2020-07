Fundador da Ricardo Eletro é solto após 3 horas de depoimento e anuncia live

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

O empresário Ricardo Nunes, fundador da empresa Ricardo Eletro, foi solto pela Justiça na tarde desta quinta-feira (9). Ainda esta manhã, ele prestou depoimento no Ministério Público por três horas, sobre as investigações da operação ‘Direto com o dono’, para combater sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Ricardo Nunes foi preso na quarta-feira (8), em São Paulo, pela manhã. De acordo com os levantamentos feitos pela força-tarefa, aproximadamente R$ 400 milhões em impostos foram sonegados.

Ao ser liberado, Ricardo Nunes disse que tudo foi esclarecido e que fará uma live na segunda-feira (13), para se explicar.