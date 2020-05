Empresário Paulo Marinho depõe em inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

O empresário Paulo Marinho será ouvido pela Polícia Federal nesta terça-feira (26), no Rio de Janeiro, no inquérito que apura se presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou interferir na Polícia Federal. De acordo com o Sistema Globo, o empresário será ouvido após afirmar em entrevista à Folha de São Paulo que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) obteve informações privilegiadas sobre a deflagração da operação Furna da Onça, em 2018.

A operação culminou na prisão de diversos parlamentares do Rio de Janeiro, e foi assim que a PF chegou ao nome de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, suspeito de participar de um esquema de "rachadinha".

Ainda de acordo com a publicação, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradora Geral da República (PGR), abriu o inquérito, em 27 de abril, depois da exoneração do então ministro da Justiça, Sergio Moro, quando afirmou que Bolsonaro tentou interferir na PF ao demitir o então diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo.