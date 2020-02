Funcionários do IEA são acusados de homofobia em Manaus

Manaus/AM - Dois funcionários do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), localizado na Avenida Ramos Ferreira, Centro, zona Sul de Manaus, são acusados pela jovem Gabriela de Sousa Coimbra de serem homofóbicos. O caso aconteceu na última segunda-feira (17), quando a jovem teria ido à Instituição para realizar o Provão Eletrônico, que possibilita a conclusão do Ensino Fundamental ou Médio a estudantes que abandonaram ou não concluíram o curso.

Segundo a jovem, que é transexual, ela foi tratada de forma grosseira e homofóbica pelo porteiro e outro funcionário não identificado que não desrespeitaram a opção de gênero da jovem. Segundo ela, os acusados a trataram pelo nome de Gabriel, que consta em seu RG, mesmo a vítima dizendo que prefere ser tratada por Gabriela, seu nome social. Ainda segundo ela, os funcionários, em tom de deboche, pediram calma e a continuaram tratando com termos como “amigão” e “meu irmão”.

Segundo o artigo 1º da Lei Estadual N.4.946, de 4 de outubro de 2019: Fica assegurado o direito ao uso do nome social por pessoas travestis e transexuais nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se por nome social aquele pelo qual a pessoa travesti ou transexual prefira ser chamada cotidianamente, de acordo com a forma como a qual se reconhece e é identificada no meio social.

A vítima, afirma que a situação chegou a desestabiliza-la, comprometendo inclusive seu desempenho na prova.

O Portal do Holanda aguarda um posicionamento da Seduc sobre o caso.

Confira abaixo a denúncia completa da jovem: