Mãe denuncia traficantes que vendiam drogas para seu filho

Com medo de perder o filho usuário de drogas, uma mãe denunciou traficantes que forneciam drogas no bairro onde ela mora. O caso aconteceu em Canoas, no Rio Grande de Sul.

Segundo o R7, a polícia informou que com base nas informações, os agentes conseguiram mapear os locais onde o rapaz comprava os entorpecentes e identificar pontos de venda e de distribuição.

Foi realizada uma operação policial nomeada ‘Filius' que prendeu vários suspeitos e apreendeu maconha, crack e cocaína, além de cerca de R$ 3,5 mil em dinheiro, celulares e um revólver e seis munições.

