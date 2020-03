Motorista de App é perseguido e levado para a morte em rua sem saída de Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM -Eduardo Eliel Bonetti, de 27 anos, foi morto dentro do próprio carro na noite desta quarta-feira (4) após ser perseguido por homens que estavam em outro veículo. O caso aconteceu na rua Espírito Santo, do bairro Lírio do Vale, na Zona oeste de Manaus.

Segundo o tenente Cesar Silva, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, e no local, foram repassadas informação de que Eduardo estava sendo perseguido pelas ruas do bairro e ocupantes de um veículo estavam efetuando tiros. Em certo ponto do bairro, os assassinos encurralaram a vítima em uma rua sem saída e deram vários tiros.

O homem chegou a ser encontrado pela PM com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Departamento de Polícia Técnica Científica afirmou que a vítima possuía 7 perfurações de arma de fogo distribuídas pela cabeça, tórax, pescoço e braço direito.

A Polícia Civil foi acionada para coletar mais informações e descobriu que o homem trabalhava como motorista por aplicativo e já uma passagem pela polícia. O caso segue em investigação.