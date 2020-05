A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O comentarista do programa Jogo Aberto, Denílson, causou nas redes sociais, nesta terça-feira (19) após cumprir uma aposta.

Ao vivo, ele surgiu de roupão e fez um strip-tease, em seguida ficou só de sunga no palco da atração. O motivo era a conquista de 2 milhões de inscritos no canal do Youtube.