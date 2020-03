Demi Lovato lança o clipe de ‘I Love Me’ e traz referência ao filme ‘Camp Rock'

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Demi Lovato lançou nesta sexta-feira (6) música e clipe de ‘I Love Me’.

"Não tenho palavras para dizer o que o ano passado foi para mim, mas essa música concentra muito do que tem passado em minha cabeça. Nós temos dias bons, e temos dias ruins. O melhor que podemos fazer é sermos a melhor versão de nós mesmos e celebrar isso com as pessoas mais próximas”, disse a cantora.

A letra da canção fala sobre amor próprio e aceitação.