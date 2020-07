Demi Lovato anuncia que está noiva de Max Ehrich e mostra anel gigante

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A cantora Demi Lovato anunciou nas redes sociais que está noiva do cantor Max Ehrich.

Demi se declarou para o noivo e disse nunca ter se sentido tão amada. "Max, eu sabia que te amava no momento em que te conheci. Foi algo que não pôde ser descrito para ninguém que não tenha vivido isso e felizmente você também sentiu. Eu nunca me senti tão amada por alguém na vida - a não ser meus pais -, com os meus defeitos e tudo mais", disse.

“Você nunca me pressiona a ser nada além de eu mesma. E você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Eu estou honrada em aceitar sua mão em casamento. Eu te amo mais do que uma legenda pode expressar, mas eu estou ansiosa para começar uma família e uma vida com você. Eu te amo para sempre, meu amor. Meu parceiro. Viva o nosso futuro”, escreveu Demi, que mostrou o anel gigante de noivado.

Os dois estão juntos desde o início do ano.



Fotos: Reprodução Instagram