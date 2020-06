Homem tenta fugir da polícia e é preso suspeito de fazer 'delivery' de drogas

Anjos e demônios

Um homem de 28 anos foi preso, nesta segunda-feira (29), suspeito de fazer delivery de drogas. O caso aconteceu no Distrito Federal. Ele já tem passagem pela polícia e estava cumprindo pena em regime domiciliar.

O homem foi preso no momento em que iria entregar as drogas. Ao perceber a presença da polícia, ele teria jogado as chaves do carro e o seu celular em um terreno baldio. Ele tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais militares.

De acordo com o UOL, com o suspeito foram encontrados um tablete grande de maconha do tipo skunk, de aproximadamente 1KG. A droga apreendida estava sendo anunciada para a venda por R$ 17 mil.