Delegado Paulo Bilynsky revela que estava de casamento marcado com Priscila e dá detalhes do dia do crime

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Quase 20 dias depois de ter sido baleado seis vezes pela namorada Priscila Bairros, o delegado Paulo Bilynskyj concedeu uma entrevista intrigante contando detalhes do relacionamento com a modelo e do que teria ocorrido no apartamento dele em São Paulo no dia do crime.

Ao programa Fantástico, Paulo afirmou que conheceu a namorada pela internet e em fevereiro deste ano os dois se encontraram pela primeira vez. Ela morava em Curitiba no Paraná e e viajou para São Paulo para conhecer o delegado.

Após o primeiro encontro os dois seguiram com o relacionamento e após dois meses decidiram morar juntos.

Bilynskyj conta que Priscila estava morando no apartamento dele há duas semanas e que eles estavam com o casamento marcada para o dia 5 de junho, alguns dias depois da tentativa de homicídio seguido do suposto suicídio de Priscila.

A vítima conta que o relacionamento dos dois ia as “mil maravilhas” até que ela teria mexido no celular dele e encontrado uma mensagem antiga que resultou na crise de ciúmes:

“Na noite anterior eu deixei meu computador na sala aberto e fui jantar na cozinha, quando eu sai da cozinha ela tinha lido uma mensagem de antes de a gente começar a namorar. Era uma admiradora do meu trabalho com elogio e muito mais, ela ficou muito desestabilizada”.

Paulo conta que Pisrcila surtou e disse que ia embora para a casa de um ex-namorado, mas que ele não apareceu para buscá-la e ela acabou dormindo no quarto de hospedes, enquanto ele dormiu na suite.

No dia seguinte, a modelo teria o abordado na saída do banheiro e sem falar nada, atirou várias vezes contra ele:

Mas 7h a gente conversou, ela não aparentava que ia fazer nada. Eu tomei meu banho, me sequei e a hora que eu abria a porta, ela não falou nada, ela tava parada na minha frente com a arma da mão já atirando”, contou.

O delegado conta que após baleá-lo várias vezes, Priscila atirou em si mesma. Apesar da versão romântica do delegado, prints de conversas de Paulo com uma ex na noite anterior ao crime mostram que as coisas entre o casal já não iam bem e em um dos trechos ele chega a afirmar que terminou com ela.

Ele ressalta que Priscila teria surtado por ver mensagens que não gostou e avisa que se trancou no quarto com as armas. Em outra mensagem ele chega a afirmar que a modelo achava que estava grávida e conta o estado de desequilíbrio que ela ficou quando ele colocou um ponto final na relação.

A polícia aguarda os resultados dos exames de perícia, balística e outros e afirma apesar de tudo, que a versão do delegado para ser verdadeira. Contudo, tanto a família de Priscila quanto o advogado dela acreditam que a jovem não teria capacidade para manusear a arma e que Paulo não está contando de fato como tudo aconteceu.