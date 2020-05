Em troca de mensagens com ex, delegado Bilynskyj revela que Priscila achava estar grávida

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - Uma conversa que teria ocorrido entre Paulo Byl… e uma ex-namorada momentos antes de ele ter sido baleado por Priscila Bairros, revelam que o delegado já previa um suposto ataque por parte da jovem.

Na troca de mensagens, ele revela que terminou com Priscila, mas que ela não queria aceitar o fim do relacionamento. Paulo também diz que se trancou em um quarto por temer que ela pegasse suas armas e fizesse algo errado.

Em um trecho da conversa, a ex-namorada diz que não conseguiria dormir se fosse ele. Ela chegar a aconselhar o delegado a trancar bem a porta e ele garante que está com as armas no quarto.

No dia seguinte a conversa é retomada minutos antes dos tiros, e Paulo diz que Priscila teria contado que achava que estava grávida. Ele pergunta o que deve fazer e ela dá alguns conselhos:

Nessa quarta-feira (27), uma semana após o crime, peritos e o delegado que conduz as investigações estiveram novamente na cena do crime, no apartamento de Paulo em São Bernardo.

Na chegada deles foi possível perceber que uma arma também foi trazida. Eles passaram cerca de duas horas no imóvel, mas informaram à imprensa o motivo da nova perícia.