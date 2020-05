Dupla faz buraco em cela para fugir de delegacia no Amazonas

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Na madrugada de último domingo (03), por volta das 1h, policiais da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, com o apoio da policiais militares e guardas municipais, frustraram fuga de dois detentos, identificados como Francisco Matias da Silva Apurinã, 26, e José Albuquerque Fidélis, 49. A dupla cumpre pena na unidade policial, que funciona como presídio, por crimes distintos.

Conforme o investigador André Sergey, que responde interinamente pela titularidade da 63ª DIP, os dois infratores estavam tentando fugir da delegacia após fazerem um buraco em uma das celas do lugar.

Segundo o gestor, policiais militares acionaram a equipe de investigação da DIP, informando que os indivíduos haviam conseguido sair do prédio e estavam tentando empreender fuga. As equipes conseguiram capturar um dos infratores após pular o muro da delegacia e outro foi encontrado no telhado da unidade policial.

“Quando localizamos os indivíduos, eles estavam em posse de barras de ferro retiradas da grade de proteção da sala onde estavam custodiados. Conseguimos capturar os dois antes deles fugirem”, declarou a autoridade policial.

O investigador André Sergey informou que Francisco responde pelos crimes de lesão corporal, furto e homicídio, além de possuir, ainda, uma condenação no município de Lábrea (distante 701 quilômetros em linha reta da capital) por estupro. Já José responde pelos crimes ameaça e injúria.

Após serem capturados, foi realizado os procedimentos cabíveis e os dois indivíduos foram levados para a carceragem da unidade policial.