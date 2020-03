7 dicas para deixar de roer as unhas

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Roer as unhas não é nada higiênico e pode fazer muito mal para a sua saúde, além de deixar os dedos esteticamente feios.

Conforme especialistas, existem várias doenças que podem ser adquiridas devido a enorme quantidade de bactérias que ficam embaixo das unhas. O site Minha Vida listou 7 dicas para deixar de vez de roer as unhas.

1. Identifique os momentos da mania

Pouca gente tem consciência, mas roer as unhas é um alerta de ansiedade. Uma forma de tentar controlar essa mania é identificando os momentos que podem despertar sua ansiedade e quando bate aquela vontade de levar as unhas até a boca.

Se você identificar a causa da ansiedade, o ideal é encontrar uma forma de lidar com ela. A ajuda de um terapeuta pode ser bastante útil nessa missão.

2. Mantenha as unhas lixadas

Unhas devidamente lixadas pode ajudar a controlar a vontade de roer as unhas. Conservá-las mais curtas também dificulta o acúmulo de micróbios abaixo delas. Se você tem unhas fracas, evite o uso de acetona, já que isso aumenta a porosidade e só piora o problema.

3. Faça as unhas com frequência

No caso das mulheres, manter as unhas feitas, sem acúmulo de cutícula e devidamente pintadas ajuda a controlar a vontade de roê-las. Homens podem passar a usar base nas unhas, que além de um gosto ruim, deixa a superfície das unhas mais lisa e dificulta o atrito com os dentes.

4. Use esmaltes com sabor ruim

Esmaltes de sabor amargo servem como um lembrete que você não deveria estar com as unhas na boca. Claro que se você realmente quiser roer as unhas, isso não vai ser uma barreira, mas se estiver fazendo a coisa toda sem ver, no automático, o sabor ruim vai chamar sua atenção.

5. Tente usar unhas postiças

Embora o uso prolongado de unhas postiças prejudiquem a saúde das unhas, esses acessórios podem colaborar bastante na hora de parar de roer as unhas. As unhas de gel e outras extensões também têm a mesma função. Em ambos os casos, a estratégia é criar uma barreira sobre a superfície original das unhas e impedir que você a destrua.

6. Masque chicletes

Uma forma de dar uma folga para as unhas roídas é adotar o hábito de mascar chiclete. Mas, claro, opte por gomas de mascar livres de açúcar para o bem da sua boa forma, dos seus dentes e do seu nível de glicose no sangue. Conforme os especialistas, o movimento repetitivo, quase inconsciente de mascar a goma funciona quase como uma válvula de escape para a ansiedade.

7. Extravase a ansiedade

Além de ajuda profissional para suas crises de ansiedade, adotar uma alimentação equilibrada e começar a praticar exercícios físicos pode ajudar bastante a fazer você parar de roer as unhas. Outras atividades relaxantes também pode colaborar, como ouvir música, trocar um instrumento ou ter qualquer outro hobby que lhe agrade.