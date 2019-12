Emocionada, Fátima Bernardes se despede de Lair Rennó

Em sua conta do Instagram, a apresentadora Fátima Bernardes se despediu de seu antigo parceiro do Encontro, Lair Rennó. No post, relembrando o tempo em que estão trabalhando juntos no programa, Fátima escreveu:

"É um #tbt, mas preferi começar pela foto de hoje e voltar no tempo, nesses quase oito anos juntos. Lair foi meu parceiro desde a primeira hora. Nesta festa, se despede do #encontrocomfatima, mas nossa parceria, nossa amizade, nossa torcida um pelo outro permanecem".

Segundo o site UOL, o jornalista Lair Rennó ficou quase 8 anos fazendo reportagens para o Encontro, mas já tinha quase 20 de TV Globo. No início deste mês, Rennó anunciou sua saída da emissora.