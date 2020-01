Simone posta foto com padre e pastor e detalhe chama atenção

Uma foto postada no Instagram por Simone, da dupla com Simaria, chamou a atenção dos internautas, não apenas por ela estar ao lado do Padre Fábio de Melo e do pastor Deive Leonardo, mas por aparecer magérrima, o que fez chover comentários na postagem.

"Tá parecida comigo quando fiz. Tá com cara de lipo e silicone", afirmou outra. "Olha os peitos novos dela! Arrasou", escreveu uma fã.

Vale ressaltar, que a cantora, casada com o empresário Kaká Diniz desde 2013 e é mãe do pequeno Henry, de 5 anos, contou para o colunista Léo Dias em 2019, que estava focada em perder peso para poder engravidar novamente.