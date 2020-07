Sem braços, homem furta mochila e mais de R$ 1 mil de militar do Exército

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um deficiente físico que não possui os dois braços, foi preso nessa quarta-feira (1), depois uma mochila com vários pertences de um militar do Exército na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o homem foi visto na areia próximo as coisas do oficial, minutos depois ela desapareceu. Durante buscas no local, os policiais conseguiram encontrar o suspeito em uma rua próxima.

Ele estava conferindo o que tinha conseguido levar.

Com eles foram recuperados, documentos, fardas, cartões e cerca de R$ 1.200. O acusado já tinha ficha criminal e era conhecido na área.