Vasco estuda trazer Dedé de volta ao time e torcedores enlouquecem com a novidade

Manaus/AM - O zagueiro Dedé agitou as redes sociais neste domingo (28), ao ser cogitado como um possível reforço para o Vasco na temporada 2020. Segundo o site Globo Esporte, o nome do atleta consta em uma lista de sondagem do Cruz Maltino.

A publicação afirma que o clube quer aproveitar as mudanças ocorridas no Cruzeiro, atual time de Dedé, para reaver o craque que deixou o Vasco em 2013, após ima fase de glória na temporada de 20111.

Ele foi vendido por R$ 14 milhões, mas a realidade hoje é bem diferente. O Raposa enfrenta dificuldades financeira e traçou para R$ 150 mil o teto salarial dos jogadores. Essa seria uma brecha em potencial para que Abel Braga tentasse negociar com o Cruzeiro, já que os dois clubes têm boa relação.

Apesar dos rumores, Dedé ainda não teria recebido nenhum contato direto por parte do Vasco e aguarda proposta. A novidade deixou torcedores enlouquecidos e dividiu opiniões no Twitter.

Muitos criticaram a possibilidade afirmando que o jogador foi ingrato ao deixar o time que o revelou. Outros criaram muitas expectativas de que se contratado, Dedé leve o time a lugares altos no próximo ano.