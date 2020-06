Homem é preso após furar isolamento para se declarar à ex-namorada

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Um homem de 41 anos foi preso no domingo (7), em São José dos Pinhais, Curitiba, por violação ao patrimônio público.

De acordo com o Uol, o homem foi preso em flagrante, no momento em que terminava de escrever a frase “Suzi, eu te amo”. Na abordagem, ele chegou a dizer que há mais tempo, fez outra pichação, com “Su, eu te amo”. A ex dele, já está casada e tem dois filhos.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil em São José dos Pinhais, onde recebeu autuação e assinou termo circunstanciado.