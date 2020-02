Deborah Secco relembra erros: 'não me orgulho de tudo o que fiz, mas não sou hipócrita'

Capa da revista 'Quem' do mês, Deborah Secco abriu o coração sobre as declarações polêmicas que faz sobre os erros do passado. A atriz contou que prefere ser sincera a ser hipócrita, e que aprende com seus erros.

Recentemente, Deborah causou polêmica ao revelar que teve um relacionamento com um homem casado, pouco antes de começar a namorar o seu atual marido. O tal homem casado, segundo o jornal Extra, seria Marcos Mion, fato que não foi confirmado ou negado nem por ela, nem por ele depois da entrevista. Além disso, Deborah já havia causado polêmica ao revelar que sempre traía os seus companheiros quando o relacionamento estava chegando ao fim.

À 'Quem', ela falou sobre suas declarações e seus erros ao longo da vida: "Sempre tentei imaginar o que era viver sem cobrança e esse acompanhamento da sua vida. Mas fui aprendendo a lidar com isso. Ser vista e ser julgada não é tão fácil à primeira vista. Quando você é vista por muitos, é julgada por muitos. Isso pode não ser muito confortável, mas não tinha solução. Minha vida era aquilo. Não sou aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Eu errei milhões de vezes e erro. Se eu pudesse ter a minha cabeça de hoje antes, ia ser ótimo, mas não tinha. Não me orgulho de tudo o que eu fiz e de tudo que conto, mas prefiro ser sincera do que ser hipócrita e mentirosa. Minha mãe às vezes reclama que eu falo muito. Ela diz que sofre com o que falam de mim. E eu respondo: ‘Você que me ensinou a ter coragem de ser quem eu sou e de não abaixar a cabeça para ninguém’. Existem pessoas que erram menos do que eu e pessoas que erram mais que eu, mas não existem pessoas que não erraram. Pelo menos eu tenho um grande mérito de ser honesta e de tentar aprender com os meus erros", avalia.

"Hoje lido com isso de forma mais leve. Sou uma pessoa que vive muito em paz com a consciência. Não faço nada que me envergonhe ou que deveria esconder de alguém. Se a opinião das pessoas é diferente da minha, respeito. Mas tenho a consciência tranquila com as minhas escolhas. Já tive momentos em que não estava. Agora que eu estou e entendi que não podia ser essa pessoa de hoje naqueles momentos, me aceito. É um caminho", conta ela, durante o ensaio no Four Seasons Hotel.

À revista, Deborah também falou sobre a alegria que tem na sua vida hoje em dia: “Minha vida é perfeita! Meus maiores prazeres na vida são comer, dormir, ficar em casa com a Maria e o Hugo e trabalhar. Amo trabalhar. Outro dia a Maria falou: ‘Mamãe, não vai trabalhar, fica comigo’. Eu respondi que a mamãe ia porque amava aquilo e se divertia com aquilo como quando ela ia para o parquinho. Não relaciono trabalho a dinheiro. Relaciono trabalho à diversão. O Hugo fala que quando estou trabalhando viro uma pessoa muito melhor, fico muito mais feliz. Penso em atuar até os últimos dias, talvez em outro ritmo, mas não quero parar. O bem que me faz interpretar é algo que não sei mensurar”.