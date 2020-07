Deborah Secco choca ao revelar quantas vezes por dia transava durante gravidez

Amazonas precisa respirar

Deborah Secco participou de um bate-papo com Sabrina Sato em seu quadro "Cada Um No Seu Banheiro", do YouTube, e deixou muitos internautas impressionados ao revelar com que frequência ela e o marido, Hugo Moura, faziam sexo durante a gravidez.

Segundo a atriz de 40 anos, que começou a namorar o bonitão 10 anos mais novo em 2015, transar era a coisa que os dois mais faziam juntos: "Dez vezes por dia", revelou ela, explicando que às vezes os dois encaravam até mais do que 10.

Ela confirmou que a frequência diminuiu após o nascimento da filha, Maria Flor. Mas durante a gestação, principalmente na reta final, os dois "mandavam ver". "Eu engravidei com dois meses de namoro, então a gente transava dez vezes ao dia, quando transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Depois, a gente começou a conversar, transar e cozinhar, transar e ver um filme, mas antes era só transar", disse.

Para quem não lembra, o início do relacionamento entre Deborah e Hugo já foi picante. Em 2015, a atriz foi flagrada pela primeira vez com o amado em cenas picantes no meio da rua. Clique aqui para relembrar.