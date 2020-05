Repórter da CNN tem apagão no meio de transmissão ao vivo

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O repórter Jhonatã Gabriel, da CNN, surpreendeu alguns telespectadores na tarde desta sexta-feira (22) ao abandonar uma transmissão ao vivo de Salvador. "Desculpe, acabei de receber uma ligação, inclusive da CNN, vamos lá",

Ele participava do Visão CNN, falando sobre auxílio emergencial a profissionais da saúde que contraíram a Covid-19, quando teve um apagão, e foi logo interrompido pela âncora Luciana Barreto.

O jornalista explicou nas redes sociais o acontecido e disse que está bem.

"Só recebi uma ligação no meio do link e perdi o raciocínio, não consegui recapitular. Enfim, correria, sei lá o que significa isso, mas está tudo bem", afirmou ele, que disse estar recebendo muitas mensagens depois do apagão.