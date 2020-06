'De Férias com o Ex' tem sexo gay pela 1ª vez e MTV causa polêmica

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

A MTV Brasil foi criticada por internautas no episódio do "De Férias com o Ex" desta semana, em que aconteceu o primeiro sexo gay do reality show.

E briga e resolve na cama Rafa e Jarlles pic.twitter.com/sD9SWIuzSb — Dreyspuza776 (@dreysouza776) June 26, 2020

O programa, que costuma mostrar cenas de sexo de forma quase explícita entre participantes heterossexuais, resolveu cortar a cena de sexo entre os Rafael Vieira e Jarlles Gois. Tanto que muitos telespectadores ficaram até na dúvida se houve ou não algum ato ali além do carinho. Outros perceberam que o momento íntimo aconteceu e foi cortado: "MTV bota gay no programa pra cortar a cena de sexo. Ué só hétero que transa? Não entendi", comentou um telespectador no Twitter.

Segundo o colunista Fefito, do Uol, outros participantes comentaram sobre o sexo, mas as cenas das declarações também não foi ao ar, mais uma vez não deixando claro se houve algo entre os dois no programa.

Jarlles, que antes do episódio ir ao ar havia anunciado que o programa mostraria pela primeira vez uma transa homossexual, confirmou ao colunista que o sexo de fato aconteceu: "Transamos", disse, sem entrar em detalhes sobre a possível censura do canal e afirmando que não iria comentar o assunto.