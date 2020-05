Estreia do 'De Férias com o Ex' promete cenas picantes com primeiro participante gay no reality

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A nova temporada do 'De Férias com o Ex' estreia na próxima quinta-feira (21), no canal da MTV e a divulgação de trechos do programa causou alvoroço na web. Isso porque, pela primeira vez, um homem gay vai fazer parte de um reality na emissora. De acordo com UOL, o professor de canto Rafael Vieira, 30, está entre os participantes e aparece em uma das cenas beijando outro rapaz no mar.

Ao falar sobre sua participação no programa que foi gravado em um cenário paradisíaco em Jericoacara, no Ceará, Rafael promete representar a luta LGBTQ+ e mexer com o público de forma positiva.

"Eu acredito que seja, sim, um símbolo de representatividade a minha participação, mas também entendo que existem outras faces da diversidade que precisam de mais atenção do que a face da gay, branca, padrão. Essa minha presença no reality pode ser um passo a mais, mas essa atenção tem que se estender", destaca o participante em entrevista ao site.