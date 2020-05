D’Black anuncia separação de Nadja Pessoa: ‘Cheguei a um ponto que não quis mais’

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

O cantor Vinicius D’Black acaba de anunciar o fim do casamento de 10 anos com Nadja Pessoa. Mais cedo, o admin da página de Nadja afirmou que ela estava mal e desaparecida.

“Não foram dez dias. Foram dez anos de momentos inesquecíveis, dias felizes e dias difíceis, risos e lágrimas, vitórias e derrotas. Foi tudo muito intenso, um turbilhão de emoções que me tomaram o coração e transformaram nossas vidas para sempre”, escreveu ele no Instagram.

D’Black ainda disse que na última vez que viu Nadja ela estava bem. “No dia 21/05 quarta feira por volta das 11h da manhã foi a última vez que tive contato pessoal com Nadja e graças a Deus ela estava bem e desde então estou no RJ com meus pais. Agradeço a Deus por tudo e peço que abençoe a Nadja Pessoa em todos os seus passos, agradeço o carinho dos fãs”, continuou.

D’Black e Nadja ficaram famosos após participarem da terceira temporada do reality de casais Power Couple, da Record.