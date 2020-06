Datena anuncia que vai se candidatar para Prefeitura de SP: ‘nunca roubei’

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

O apresentador José Luiz Datena, da Band, confirmou que vai se candidatar para Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições.

Ele, que já anunciou a candidatura ao Senado em 2018 e desistiu próximo as eleições, disse que ainda não sabe se concorrerá a prefeito ou a vice-prefeito.

“Nunca roubei na minha vida. Posso não ser o melhor candidato, mas ladrão eu não sou”, disse em conversa com o colunista Leo Dias no ‘Papo com Datena’, no Youtube.

“Estou mais próximo de ser candidato dessa vez, ou a vice, que aí eu não saio com o nariz no vento e vou no vácuo de alguém até aprender como administrar uma cidade. Acho que para ser prefeito direto, é meio complicado”, afirmou.

O apresentador do Cidade Alerta disse ainda qual é sua motivação: “Estou vendo tanta roubalheira no meio da pandemia... Está na hora de dar uma virada na minha cadeira. Gostaria de ajudar muita gente. A chance é maior do que quando concorri ao Senado”.