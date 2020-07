Datena abandona live com Drauzio Varella ao descobrir morte de sogra

Wilson Lima e a teoria do nada

O apresentador José Luiz Datena abandonou uma entrevista ao vivo com o doutor Drauzio Varella nesta quarta-feira (16), ao saber da morte de sua sogra, Dona Alzira, durante o programa de Datena na Rádio Bandeirantes e que também estava sendo transmitido no YouTube. Por vídeo chamada, os dois iniciavam uma conversa sobre o novo coronavírus quando a equipe do apresentador o avisou sobre o ocorrido.

"Doutor, o senhor vai me desculpar, é um momento inusitado em quase 50 anos de carreira, mas eu pediria ao Garraffa para assumir a entrevista. O senhor me desculpe, realmente, mas eu acabei de receber a notícia do falecimento da minha sogra, e a minha mulher está desesperada aqui e eu tenho que consolá-la", explicou Datena ao médico Drauzio Varella. Emocionado, ainda continuou: "É um momento difícil, nunca aconteceu isso comigo na minha carreira inteira, mas enfim, faz parte da vida. Foi um prazer muito grande falar com o senhor e o Garraffa continua a entrevista. Obrigado, viu, doutor?", finalizou.

Solidário, Drauzio Varella dedicou seus sentimentos ao jornalista naquele momento difícil, mas continuou o debate com o jornalista Felipe Garrafa, que estava no estúdio da rádio quando tudo aconteceu. A sogra de Datena estava com a saúde debilitada há algum tempo, após sofrer três derrames.