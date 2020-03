Ex-BBB Marcos Harter processa Globo por expulsão do BBB e pede R$ 750 mil

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

O polêmico ex-BBB Marcos Harter entrou com um processo contra a TV Globo por danos morais, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. O valor pedido por indenização é de R$ 750 mil.

De acordo com a publicação, o médico alega que teve a imagem prejudicada após ter sido expulso do reality. Na época, ele foi acusado de agredir Emily Araújo, affair de confinamento. A defesa do ex-brother alegou que a ex-sister não abriu procedimento criminal contra o cirurgião.

“Ele foi agredido pela Emilly e até reclamou no programa das unhadas dela. Então, se a emissora tinha que expulsar participante, deveria expulsar os dois e não apenas ele. A Emilly deixou passar o prazo para processá-lo criminalmente, ou seja, ela nem teve interesse em prosseguir com qualquer ação criminal contra ele”, disse o advogado.

Ainda segundo a publicação, a defesa entende que Marcos tem direito a 25% do prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB, ou seja o valor de R$ 375 mil, já que ele estava entre os quatro finalistas antes da expulsão. E mais R$ 375 mil por danos morais.