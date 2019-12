Naiara Azevedo surge com look de Lucrécia, de 'Elite' e semelhança impressiona

Manaus/AM - Naiara Azevedo roubou a cena durante sua participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, na noite desse sábado (21). Mas dessa vez ela não se destacou por seus hits e sim pelo look que escolheu que a deixou parecedíssimo com Danna Paola, a Lucrécia da série Elite, da Netflix.

A tiara larga, o decote ousado e o cabelo pouco mais curto que o da jovem atriz, Naiara ficou ainda mais parecida com ela e se tornou o assunto mais comentado do Twitter na madrugada desse domingo (22), porém, com a #Paola.

A semelhança chocou os internautas e deu gás pra muita imaginação. Teve gente que criou até a descrição de um capítulo especial da série incluindo mais uma personagem, Carla Rosón, que foi representada na história por Claudia Leitte: