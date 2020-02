Chega ao fim o casamento de repórter 'gato' da Globo, após 9 meses de união

Após 9 meses de casamento, o casamento do jornalista Danilo Vieira e a publicitária Lívia Polly não estão mais juntos, segundo o colunista Léo Dias. Danilo é repórter da Globo e ganhou a fama de 'galã' nas internet. Ele também participou do 'Pop Star', programa musical da emissora, no fim de 2019.

O casal oficializou a união em maio de 2019, em uma cerimônia de frente para a Praia de São Francisco, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o colunista, o repórter não quis comentar sobre o assunto: "Entendo o trabalho de vocês, mas prefiro não falar sobre esse assunto.".