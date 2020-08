Danilo Gentili xaveca Gabi Martins e ex-BBB responde

O apresentador Danilo Gentili parece estar disposto a ‘conquistar’ a ex-BBB Gabi Martins. Nesta quarta-feira (12), ele voltou a trocar mensagens com a cantora no Twitter.

Gabi publicou uma foto de seu violão na rede social com a seguinte legenda: ‘Em um papo reto aqui com ele’. O apresentador do SBT não perdeu tempo e mandou aquela xavecada na ex-sister.

“Vc sabe falar a língua dos violões pois vc tbm é um violão. Com todo respeito, foi apenas uma observação sem malícia ou segundas intenções. Abraços”, escreveu ele. Gabi então respondeu: 'KKKKKKKKK não dou conta de você não hahahahahhahaha'.

Essa foi a segunda vez que Danilo comentou nas postagens da cantora. Será que vem um novo casal por aí?