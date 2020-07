Raul Gazolla revela que sofreu infarto após assassinato de Daniella Perez

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

O ator Raul Gazolla relembrou os infartos que sofreu e revelou que teve o primeiro após a morte da esposa, Daniella Perez, filha da autora Glória Perez.

“Perdi a minha mulher assassinada, tinha 36 anos, ela tinha 22, e isso causa um estresse enorme. Perdi um sobrinho com 32 anos, e isso pra mim também foi muito forte”, contou.

Gazolla diz que passou mal meses após o crime brutal que chocou o país. “Comecei a passar mal, a ficar tonto. Fui a um pronto de socorro lá mesmo no aeroporto, e a médica tirou a minha pressão e disse: 'vamos internar o rapaz que a gente está perdendo ele’”, lembrou.

O ator disse que além dos estresses, o fato genético contribuiu para os infartos. “Eu tinha os dois: os irmãos dos meus pais todos morreram com problema de coração e eu tinha o estresse”.

O ator de 64 anos disse que um ano após o primeiro infarto teve o segundo e os outros dois em 2012 durante as festas de fim de ano. “Comecei a treinar controlado e fui treinar crossfit. Parei de tomar remédio para o coração, fiz uma alimentação regrada e seis meses depois fiz novos exames e estava melhor. No final do ano, sem tomar medicamento, cai de boca no panetone e nas comidas de fim de semana, entupi as artérias”, contou.

Raul ficou viúvo em 1992 quando Daniella foi assassinada a tesouradas por Guilherme de Pádua, com vivia par romântico na novela ‘Corpo e Alma’, escrita pela mãe Glória.