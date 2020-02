Famosos comemoram sobre saída de Petrix do BBB 20 e falam sobre participantes

Os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil movimentaram o jogo desde a saída do ginasta Petrix Barbosa, na noite desta terça-feira (04), quando Daniel e Ivy entraram no jogo e revelaram a alguns participantes sobre as estratégias do ginasta, Lucas, Hadson e Felipe em desestabilizar as mulheres casadas no suposto 'teste da fidelidade' para vencer o BBB 20.

O assunto rendeu nas redes sociais e vários famosos comentaram sobre o programa durante toda a madrugada desta quarta-feira (05). Bruna Marquezine compartilhou vários memes sobre o BBB 20.