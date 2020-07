Rafa Kalimann faz viagem romântica às escondidas com cantor; saiba quem

Wilson Lima e a solidão do Poder

Rafa Kalimann estaria em uma viagem romântica ao lado de um cantor, disse Leo Dias nesta terça-feira (7) em sua coluna do Metrópoles.

Segundo Leo, Rafa está vivendo um romance com o cantor Daniel Caon, que ficou na Casa de Vidro do BBB20, mas perdeu a preferência do público para o gaúcho Daniel Lenhardt.

Nesta semana, Rafa postou um vídeo em um espaço de eventos conhecido como "paraíso flutuante", que fica em Araçoiaba da Serra, São Pauio, mas logo depois apagou o post das redes, e desde então de uma sumida da internet, aparecendo novamente nesta terça-feira (7) para fazer uma live da ONG Missão África.

Questionada se Rafa e Daniel estariam viajando juntos, a assessoria da influencer recém-contratada da Globo afirmou que não iria comentar o assunto.